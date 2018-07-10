الليرة التركية تعوض معظم خسائرها الناجمة عن إعلان الحكومة الجديدة

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:08 10/07/2018 حدث بتاريخ: 11:08 10/07/2018

عوضت الليرة التركية اليوم الثلاثاء الجانب الأكبر من الخسائر التي تكبدتها الليلة الماضية، بعد أن انخفضت نحو ثلاثة بالمئة عقب إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان عن حكومته الجديدة والتي سيتولى فيها صهره منصب وزير الخزانة والمالية.

وخلا التشكيل الوزاري الجديد من نائب رئيس الوزراء السابق محمد شيمشك الذي كان يُنظر إليه على أنه الوزير الرئيسي المؤيد لاقتصاد السوق في الحكومة السابقة.

وبحلول الساعة 06:24 بتوقيت جرينتش بلغت العملة التركية 4.6640 ليرة للدولار بعد أن انخفضت إلى 4.75 الليلة الماضية. وأغلقت الليرة يوم الجمعة عند 4.5745. وفقدت الليرة نحو خُمس قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.

يأتي تعيين براءت ألبيرق صهر إردوغان وزيرا للخزانة والمالية في الوقت الذي ينتاب فيه القلق المستثمرين بشأن مسعى إردوغان لتعزيز سيطرته على السياسة النقدية.

وكتب تيموثي آش الخبير لدى بلوباي لإدارة الأصول على تويتر "سيتعين على ألبيرق التحرك سريعا جدا لإعادة طمأنة الأسواق المالية، وسيحتاج إلى توجيه رسالة بأنه سيصغي".

وقال مرسوم اليوم إن الرئيس سيعين محافظ البنك المركزي وأعضاء لجنة السياسة النقدية لمدة أربع سنوات. وفي السابق كان مجلس الوزراء صاحب قرار تعيين محافظ البنك المركزي ولمدة خمس سنوات.