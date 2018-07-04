الليرة التركية تهبط لرابع يوم على التوالي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:57 04/07/2018 حدث بتاريخ: 18:58 04/07/2018

دفعت المخاوف بشأن التضخم الليرة التركية للانخفاض لرابع جلسة على التوالي اليوم الأربعاء، مع تزايد التوقعات في أسواق المال بزيادة حادة أخرى في أسعار الفائدة.

وتراجعت الليرة 0.7 بالمئة إلى 4.7120 مقابل الدولار بعد أن تضررت بشدة في الجلسة السابقة عندما أظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في يونيو حزيران قفز إلى أعلى مستوى في 14 عاما بينما وصل المعدل الشهري إلى ضعفي توقعات المحللين تقريبا.

وخسرت الليرة بالفعل حوالي 20 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي على الرغم من أن البنك المركزي زاد أسعار الفائدة بما إجماليه خمس نقاط مئوية منذ أبريل نيسان لتصل إلى 17.75 بالمئة، على أمل دعم العملة.

وساعد تراجع الليرة المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة اسطنبول على تسجيل سادس زيادة في الجلسات السبع السابقة، لأن ضعف العملة يساعد المصدرين.