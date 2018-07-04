الصين ستطبق رسوما على سلع أمريكية من منتصف ليل 6 يوليو بتوقيت بكين

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:52 04/07/2018 حدث بتاريخ: 10:59 04/07/2018

قال مصدر مطلع لرويترز إن رسوما صينية على سلع أمريكية قيمتها 34 مليار دولار ستدخل حيز التطبيق اعتبارا من منتصف ليل السادس من يوليو تموز بتوقيت بكين، وسط تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت واشنطن قالت إنها ستفرض رسوما على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار في السادس من يوليو تموز، وتعهدت بكين بالرد في اليوم ذاته.

لكن فارق التوقيت البالغ 12 ساعة يعطي الأسبقية لبكين في التطبيق الفعلي للرسوم.

وأبلغ المصدر رويترز طالبا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام "إجراءاتنا متماثلة، وتماثلها يعني أنه إذا بدأت الولايات المتحدة في السادس من يوليو سنبدأ في السادس من يوليو".

وأضاف "توقيت تطبيق جميع السياسات يبدأ في منتصف الليل".