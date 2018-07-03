فضيحة فيسبوك تهوي بأسهمها في البورصة

يخطط فيسبوك الآن للعمل مع شركة إيرباص

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 0:12 04/07/2018 حدث بتاريخ: 23:57 03/07/2018

تراجعت أسهم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء، بعد ورود تقرير مفاده أن تحقيقا فيدراليا بشأن انتهاك البيانات المرتبط بشركة كامبريدج أناليتيكا قد تم توسيعه وسيشمل المزيد من الوكالات الحكومية.

وقالت رويترز إن أسهم فيسبوك انخفضت بنسبة 2 في المئة إلى 193.36 دولار في التعاملات المبكرة ليوم الثلاثاء.

وفقد السهم نحو 18 في المئة من قيمته في أيام التداول السبعة بعد فضيحة انتهاك بيانات المستخدمين، لكنه كسب منذ ذلك الحين نحو 27 في المئة حتى الآن.

وقال متحدث باسم فيسبوك لرويترز، في وقت متأخر يوم الاثنين، إنه يتعاون مع مسؤولين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وخارجها بشأن الفضيحة المرتبطة بـ"كامبريدج أناليتيكا".

وأوضح "قدمنا شهادات وأجبنا على الأسئلة وتعهدنا بمواصلة المساعدة في التحقيق".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الاستجواب من قبل المحققين الاتحاديين يركز حول الأمور التي كان يعلم بشأنها فيسبوك خلال السنوات الثلاثة الماضية، ولماذا لم يكشف عنها في ذلك الوقت لمستخدميه أو مستثمريه.