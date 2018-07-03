اليابان تسهل سفر مواطنيها إلى مصر

جانب من شاطئ خليج نعمة بشرم الشيخ

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 23:44 03/07/2018 حدث بتاريخ: 23:45 03/07/2018

أعلنت اليابان عبر سفارتها في العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، تخفيف إجراءات سفر مواطنيها إلى مصر، وذلك بعد أن تحسنت الأحوال الأمنية.

وذكرت السفارة في بيان أن طوكيو قررت تغيير الاجراءات الخاصة بسفر رعاياها إلى مصر عبر توسيع دائرة المناطق التي يسمح لهم بزيارتها بعد تحسن الاوضاع الأمنية.

وقالت السفارة في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك "مع تحسن الأوضاع الامنية في مصر، قامت وزارة الخارجية اليابانية بتخفيف مستوى معلومات سلامة السفر إلى الخارج الخاصة بمصر".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان "بعد هذا التعديل، تم توسيع نطاق المناطق (...) باستثناء شمال سيناء، والصحراء والحدود الغربية".