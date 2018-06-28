شركة بتروفاك البريطانية تنسحب من تونس

صورة التقطت في 14 ابريل 2016 لمنشآت حقل الشرقي في تونس

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:02 28/06/2018 حدث بتاريخ: 18:02 28/06/2018

أعلنت مجموعة "بتروفاك" البريطانية للخدمات النفطية التي توقف نشاطها قبل مدة طويلة في تونس، بيع حصتها في استغلال حقل "الشرقي" في جزيرة قرقنة في شرق البلاد للشركة الفرنسية-البريطانية "بيرنكو".

وتملك بتروفاك 45% من رخصة الانتاج في حقل الشرقي، فيما تملك الباقي المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

واكدت الشركة في بيان نشرته على موقعها الرسمي "تعلن بتروفاك بيع حصتها البالغة 45 في المئة في حقل الشرقي لبيرنكو".

وبتروفاك اكبر موظف للعمال في جزيرة قرقنة الواقعة في وسط شرق البلاد قبالة مدينة صفاقس.

ووفقا للبيان فان "كل عمال الشرقي سيتحولون للعمل مع بيرنكو في اطار الاتفاق الذي سيتم اقراره قبل نهاية العام".

واوقفت المجموعة نشاطها مرارا بين عامي 2016 و2017 بسبب احتجاجات اجتماعية رغم تدخل الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

وبدات الازمة مطلع 2016 مع توقف برنامج مؤقت كان اعتمد بعد ثورة 2011، يمول قسمه الاكبر الشركة البريطانية انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية.

وكان يتم وفق هذا البرنامج توظيف اصحاب شهادات علمية في مؤسسات عامة مع تقاضي اجور من شركات نفطية عبر الدولة لكن دون حصولهم على عقود او تامين او راتب تقاعدي.

وقالت بتروفاك انه لم يعد بمقدورها تمويل البرنامج ودعت الحكومة التونسية لتحل مكانها.

ويأتي قرار البيع وتونس تواجه مشاكل اقتصادية صعبة مع ارتفاع التضخم وعدم الاستقرار السياسي منذ سقوط النظام السابق عام 2011.