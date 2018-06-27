مصدرون: الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب تقلص صادرات تركيا

عامل في مصنع للصلب في تركيا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:54 27/06/2018 حدث بتاريخ: 21:56 27/06/2018

قال عدنان أصلان رئيس جمعية مصدري الصلب في تركيا إن صادرات بلاده من الصلب إلى الولايات المتحدة انخفضت إلى النصف في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما على الواردات.

لكنه أشار إلى أن تلك الصادرات قد ترتفع الآن حيث يواجه منتجون آخرون نفس الرسوم.

وفي إجراء أثار مخاوف من حرب تجارية عالمية، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الألومنيوم.

وتسببت الرسوم في تقليص صادرات تركيا من الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 56 بالمئة لتصل إلى ما يقل قليلا عن نصف مليون طن في الفترة بين يناير كانون الثاني ومايو أيار.

كما تسببت في انكماش صادراتها الإجمالية من الصلب بنسبة 5 بالمئة في الفترة نفسها، حيث كانت الولايات المتحدة أكبر سوق للتصدير قبل فرض الرسوم الجمركية.

وتوقع أصلان أن يصل إجمالي صادرات تركيا من الصلب إلى 18 مليون طن في عام 2018، ليرتفع قليلا من 17.8 مليون طن العام الماضي، على الرغم من الانكماش الذي بلغ 5 بالمئة في الأشهر الخمسة الأولى.

ووفقا لأصلان، فإن قيمة الصادرات في 2018 ستبلغ 15 مليار دولار بزيادة قدرها 30 بالمئة عن العام الماضي.

وتركيا هي ثامن أكبر منتج للصلب في العالم. وفي أعقاب فرض الرسوم الجمركية فإن الولايات المتحدة هي الآن ثالث أكبر سوق للصلب التركي.