الذهب ينخفض مع تحول المستثمرين إلى أصول ملاذ آمن أخرى

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:42 27/06/2018 حدث بتاريخ: 11:58 27/06/2018

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ستة شهور ونصف الشهر اليوم الأربعاء مع تماسك الدولار وتحول المستثمرين إلى أصول آمنة أخرى في ظل توقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة مجددا.

وبحلول الساعة 06:26 بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية للجلسة الثالثة على التوالي وانخفضت 0.3 بالمئة إلى 1255.51 للأوقية (الأونصة) بعدما سجلت أدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر كانون الأول عند 1253 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.2 بالمئة إلى 1257.30 دولار للأوقية.

واستقر الدولار مقابل سلة عملات، بعدما زاد 0.4 بالمئة في الأسواق الخارجية لينهي موجة خسائر استمرت أربع جلسات وانخفض فيها لأدنى مستوى في أسبوعين.

ويؤدي ارتفاع الدولار وأسعار الفائدة الأمريكية إلى تقلص الطلب على الذهب الذي لا يدر فائدة لأن ذلك يزيد من تكلفة المعدن الأصفر على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 16.20 دولار للأوقية. وكان المعدن انخفض في الجلسة السابقة لأدنى مستوى منذ الأول من مايو أيار عند 16.10 دولار.

ونزل البلاتين 0.8 بالمئة إلى 858.50 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 958.15 دولار للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ أوائل أبريل نيسان عند 929.72 دولار للأوقية أمس الثلاثاء.