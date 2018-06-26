"جمارك ترامب" تكلف الأميركيين 6 آلاف دولار على كل سيارة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 22:47 26/06/2018 حدث بتاريخ: 22:47 26/06/2018

قال تحالف مصنعي السيارات في الولايات المتحدة، الثلاثاء، إنه سيبلغ إدارة ترامب أن تهديدا أميركيا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المئة على سيارات الركاب المستوردة سيكلف المستهلكين الأميركيين 45 مليار دولار سنويا، أو 5800 دولار لكل سيارة.

وقالت غلوريا بركويست المتحدثة باسم التحالف، الذي يمثل جنرال موتورز وتويوتا موتور وفولكسفاغن وشركات كبرى أخرى لصناعة السيارات، إنه سيقدم تعليقات مكتوبة إلى وزارة التجارة الأميركية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأضافت قائلة "في عموم البلاد، هذه الرسوم الجمركية ستلحق ضررا بالمستهلكين الأميركيين عبر رسوم تبلغ حوالي 45 مليار دولار على أساس مبيعات السيارات للعام 2017. هذا سيلغي إلى حد كبير فوائد التخفيضات الضريبية".

وقالت المتحدثة إن المستهلكين سيواجهون أيضا زيادة في تكاليف أجزاء السيارات المستوردة عندما يشترون مركبات من مصنعي السيارات الأميركيين والأجانب كليهما.