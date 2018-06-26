أوبر تحصل على رخصة جديدة أقصر أجلا للعمل في لندن

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:35 26/06/2018 حدث بتاريخ: 18:05 27/06/2018

حصلت أوبر لخدمات نقل الركاب يوم الثلاثاء على رخصة جديدة أقصر أجلا للعمل في لندن بعد أن قالت قاضية إن الشركة أجرت التغييرات المطلوبة للتأهل لمزاولة النشاط بعد رفض طلب سابق كانت قدمته العام الماضي.

ورفضت هيئة النقل في لندن في سبتمبر أيلول الماضي منح أوبر رخصة لمزاولة النشاط لمدة خمس سنوات معللة ذلك بأوجه قصور في نهجها للإبلاغ عن المخالفات الجنائية الخطيرة وتقديم بيانات بشأن السائقين.

لكن القاضية إيما آربوثنوت في محكمة وستمنستر قضت بأن أوبر يمكنها العمل في لندن بموجب رخصة مدتها 15 شهرا بشروط صارمة.

وأقرت أوبر بأن قرار هيئة النقل رفض منحها رخصة العام الماضي كان القرار الصائب، لكنها تصر على أن التغييرات التي أجرتها في السياسة وهيئة العاملين تبرر منحها رخصة أقصر أجلا لتثبت أنها تغيرت.

وقال محامي الهيئة إن تكاليف القضية، والتي ستدفعها أوبر، ستصل إلى 425 ألف جنيه استرليني (562 ألفا و487 دولارا).