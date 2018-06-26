جنرال الكتريك تتخلى عن قطاع الصحة للتركيز على الطاقة والطيران

شعار عملاق الصناعة الاميركي جنرال الكتريك

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:30 26/06/2018 حدث بتاريخ: 18:31 26/06/2018

أعلن عملاق الصناعة الاميركي جنرال الكتريك الثلاثاء انه سيتخلى عن قطاع الصحة للتركيز على الطاقة والطيران، في مسعى أخير لانقاذ الشركة التي تواجه صعوبات.

وصرحت الشركة في بيان بعد مراجعة استراتيجية استغرقت عاما ان "جنرال الكتريك ستركز على الطيران والطاقة والطاقة المتجددة لخلق شركة أبسط وأقوى ورائدة في مجال الصناعات المتطورة".

وأضاف البيان ان الشركة "ستفصل بشكل تام" مصالحها في "بيكر هيوز" للخدمات النفطية التي تملك 62,5% من حصصها.

وجاء فيه ان الهدف هو "فصل جنرال الكتريك هيلثكير (للصحة) لتصبح شركة مستقلة والانفصال بشكل منظم عن بيكر هيوز في العامين او الثلاثة القادمة وجعل هيكلية المؤسسة أكثر بساطة والحد من الديون بشكل كبير".

وقال رئيس مجلس ادارة جنرال الكتريك جون فلانري ان الشركة "تدفع بقوة لتصبح شركة للطيران والطاقة ومصادر الطاقة المتجددة وهي ثلاثة محاور متكاملة يمكن ان تشهد نموا في المستقبل".

وتابعت الشركة انها تتوقع ان تحصل على "سيولة" جراء بيع 20% من حصتها في جنرال الكتريك هيلثكير و"توزيع ال80% الاخرى على مالكي اسهم في جنرال الكتريك ضمن عملية توزيع لا تخضع للضرائب".

وحقق فرع الصناعات الصحية الذي يشمل اجهزة للتصوير الطبي وخدمات اخرى عائدات بقيمة 19 مليار دولار في 2017.

ويأتي القرار في اعقاب تراجع كبير على مدى عامين للعملاق الاميركية وانهيار اسهمه بنحو 60% خلال تلك الفترة. والاسبوع الماضي توقف التداول باسهم الشركة من مؤشر داو جونز الصناعي بعد ان كانت من مؤسسيه.