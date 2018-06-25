تحسن الليرة التركية أمام الدولار بعد فوز اردوغان في الانتخابات

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:50 25/06/2018 حدث بتاريخ: 10:51 25/06/2018

سجلت الليرة التركية الاثنين تحسنا بنحو 3% ازاء الدولار غداة فوز الرئيس رجب طيب اردوغان في الانتخابات، وذلك بعد أن خسرت نحو 20% من قيمتها مقابل العملة الاميركية خلال العام الحالي.

وتم تداول الليرة على سعر 4,54 ازاء الدولار بزيادة في قيمتها بنسبة 2,9%. وبلغ سعر تداولها مقابل اليورو 5,3 بزيادة نسبتها 2,9% كذلك.

وفاز اردوغان من الدورة الاولى في الاقتراع الرئاسي الأحد بينما حصل حزبه الحاكم على الغالبية في الانتخابات التشريعية، بحسب نتائج أولية.

وأثارت النتيجة ارتياحا لدى المستثمرين الذين كانوا يخشون من غموض سياسي طويل الأمد بعد الاقتراع.

وازداد القلق مؤخرا بشأن وضع الاقتصاد التركي رغم نسبة النمو العالية التي حققها نظرا لارتفاع نسب التضخم والعجز.