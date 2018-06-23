مصر.. السيسي يصدق على قانون العلاوات ورفع المعاشات

من سوق العتبة بوسط القاهرة

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 22:15 23/06/2018 حدث بتاريخ: 22:16 23/06/2018

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، على قانون لمنح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة بنسبة 10 بالمئة من الأجر الأساسي.

وحسب القانون، فإن الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة يبلغ 65 جنيها شهريا (نحو 3.6 دولار).

كما ينص القانون على زيادة المعاشات بنسبة 15 بالمئة، على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي 750 جنيها شهريا (نحو 41.6 دولار)، شاملة كافة الزيادات والإعانات.

وتطبق الزيادات اعتبارا من أول يوليو المقبل، حسب نص القانون.