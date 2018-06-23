أوبك تجتمع بروسيا وحلفائها للاتفاق على زيادة إنتاج النفط

شعار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:30 23/06/2018 حدث بتاريخ: 16:03 23/06/2018

تجتمع أوبك مع روسيا وحلفاء آخرين يوم السبت لإبرام اتفاق جديد على زيادة إنتاج النفط بعد يوم من الاتفاق على زيادة إنتاج المنظمة نفسها في قرار أربك السوق بشأن حجم النفط الإضافي الذي سيضخ.

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول قرارها الخاص يوم الجمعة لكنها لم تذكر أهدافا واضحة لمستويات الإنتاج. وستجتمع روسيا ومنتجو النفط الآخرون غير الأعضاء في أوبك مع المنظمة في مسعى لنيل مشاركتهم في الاتفاق.

كان خام برنت القياسي ارتفع 2.5 دولار بما يعادل 3.4 بالمئة يوم الجمعة مسجلا 75.55 دولار للبرميل.

وتساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حجم زيادة نفط أوبك بعد الاتفاق. وكتب على تويتر بعد إعلان قرار المنظمة ”آمل بأن تزيد أوبك الانتاج بشكل كبير. نحتاج إلى الإبقاء على الأسعار منخفضة!“

وحثت الولايات المتحدة والصين والهند منتجي النفط على زيادة المعروض للحيلولة دون نقص نفطي قد يقوض نمو الاقتصاد العالمي.

وقالت أوبك في بيان إنها ستزيد المعروض عن طريق العودة إلى التزام بنسبة 100 بالمئة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها سلفا لكنها لم تذكر أرقاما حددة.

وقالت السعودية إن الخطوة ستُترجم إلى زيادة اسمية في الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا أو واحد بالمئة من المعروض العالمي لمنتجي أوبك وغير الأعضاء.

وقال العراق إن الزيادة الحقيقية ستبلغ حوالي 770 ألف برميل يوميا لأن عدة دول تعاني من تراجعات في الإنتاج وستجد صعوبة في العودة إلى حصصها كاملة. وقالت إيران إن الزيادة الحقيقية أقرب إلى 500 الف برميل يوميا.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم السبت إنه سعيد بالقرار رغم أنه دعا أوبك وغير الأعضاء من قبل إلى زيادة الإنتاج بما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا.

وأبلغ الصحفيين بعد وصوله إلى فيينا حيث مقر الأمانة العامة لأوبك ”في هذه المرحلة المليون معقول جدا.“