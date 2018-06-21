تركيا ترد على واشنطن برسوم جمركية

تركيا ردت على قرار أميركي

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 23:20 21/06/2018 حدث بتاريخ: 23:20 21/06/2018

فرضت تركيا، الخميس، رسوما جمركية على ما يقرب من 20 منتجا أميركيا، تتراوح من السيارات والواقيات الشمسية، ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على الصلب والألمنيوم المستورد.

وطبقا للمستندات التي أودعت لدى منظمة التجارة العالمية، سوف تفرض تركيا تعريفة بقيمة 267 مليون دولار على منتجات بقيمة 1.8 مليار دولار تصدرها الولايات المتحدة إلى تركيا.

وتأتي هذه الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ، ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم على الصلب والألمنيوم المستورد.

وتقول الولايات المتحدة إن واردات المعادن تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي. أثارت هذه الخطوة غضب حلفاء الولايات المتحدة التقليديين مثل الاتحاد الأوروبي وكندا وتركيا.

وتبلغ الرسوم الأميركية 267 مليون دولار على شحنات تركية من الصلب والألومنيوم بقيمة 1.1 مليار دولار إلى الولايات المتحدة.