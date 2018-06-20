تغريم دويتشه بنك 205 مليون دولار لتلاعبه بصرف العملات

دويتشه بنك

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 22:04 20/06/2018 حدث بتاريخ: 22:05 20/06/2018

أعلنت ادارة ولاية نيويورك للخدمات المالية تغريم مصرف دويتشه بنك الالماني العملاق مبلغ 205 ملايين دولار بسبب انتهاكات تتعلق بالتلاعب بصرف العملات الاجنبية.

ومن بين تلك الانتهاكات تنسيق النشاط التجاري بشكل غير مناسب مع مؤسسات مالية اخرى لتعزيز ارباح البنك، بحسب الادارة.

وقالت ان متعاملين من البنك شاركوا في غرف دردشة متعددة الاطراف على الانترنت حيث تبادلوا معلومات سرية وتم التلاعب بأسعار عملات.

وتم الكشف عن تلك الانتهاكات عقب تحقيق استمر من 2007 الى 2013.

وقالت الادارة ان القرار اتخذ "نظراً لتجاوزات في قطاع الصرف الاجنبي في البنك بما في ذلك في بعض الامثلة ضلوع المشرفين في نشاطات غير لائقة، وقيام بعض المتعاملين ومندوبي المبيعات مرارا بانتهاك ثقة العملاء وقانون ولاية نيويورك خلال العديد من السنوات".

واعربت الادارة عن "تقديرها لتعاون البنك الكامل مع التحقيقات بما في ذلك اجراءه تحقيقا داخليا واسعا واتخاذه العديد من الخطوات الاستباقية قبل تحرك الادارة".

ويأتي ذلك في وقت يمر البنك باضطرابات ادت الى استبدال رئيسه التنفيذي والاعلان عن الاستغناء عن اكثر من سبعة الاف وظيفة في مسعى لوقف الخسائر المستمرة منذ سنوات.