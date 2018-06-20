مبيعات المنازل القائمة في أمريكا تهبط للشهر الثاني على التوالي

صورة أرشيفية لمنزل للبيع في ولاية نيويورك الأمريكية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:44 20/06/2018 حدث بتاريخ: 19:45 20/06/2018

هبطت مبيعات المنازل القائمة في أمريكا في مايو أيار بينما دفع نقص حاد في المعروض في سوق العقارات أسعار المساكن إلى مستوى قياسي.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الأربعاء إن مبيعات المنازل القائمة تراجعت 0.4 بالمئة إلى معدل سنوي قدره 5.43 مليون وحدة الشهر الماضي. وكان ذلك الانخفاض الشهري الثاني على التوالي في المبيعات.

وعدلت الرابطة وتيرة المبيعات لشهر أبريل نيسان بالخفض إلى 5.45 مليون وحدة من القراءة الأولية البالغة 5.46 مليون وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل القائمة 1.5 بالمئة إلى معدل سنوي قدره 5.52 مليون وحدة في مايو أيار.

وعلى أساس سنوي هبطت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل حوالي 90 بالمئة من إجمالي مبيعات المساكن في أمريكا، بنسبة 3.0 بالمئة في مايو أيار، مواصلة التراجع على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي.