التدابير الاوروبية ردا على رسوم واشنطن الجمركية تطبق في 22 يونيو

الاتحاد الاوروبي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:07 20/06/2018 حدث بتاريخ: 16:23 20/06/2018

اعلنت المفوضية الاوروبية الاربعاء ان تدابير الاتحاد الاوروبي التي تشمل بعض السلع الاميركية مثل الجينز والويسكي والدراجات النارية، ردا على رسوم واشنطن على واردات الصلب والالمينيوم، ستطبق اعتبارا من 22 حزيران/يونيو.

وقالت المفوضة الاوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم في بيان ان "القرار الاحادي وغير المبرر للولايات المتحدة" بفرض هذه الرسوم الجمركية "لا يترك لنا خيارا اخر"، مضيفة ان "قواعد التجارة الدولية (...) لا يمكن انتهاكها من دون رد من جانبنا".

واوضحت انه "اذا ألغت الولايات المتحدة تعرفاتها الجمركية"، فان التدابير الاوروبية "ستلغى ايضا".

وبصورة عملية، ستفرض المفوضية الاوروبية رسوما اضافية تناهز 25% على لائحة بالمنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة، والتي عرضتها مسبقا على المنظمة العالمية للتجارة تمهيدا للقرار الأميركي.

وتضم هذه اللائحة منتجات زراعية (الأرز والذرة والتبغ...) وآليات (دراجات وسفن...) او نسيجا.

واعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب في اذار/مارس رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والالومينيوم.

وتتيح قواعد منظمة التجارة العالمية للاتحاد الاوروبي فرض رسوم جمركية تتناسب من حيث القيمة مع الاضرار الناجمة عن القرار الاميركي، اي بالاجمال 6،4 مليارات يورو في 2017.

وسيفرض الاتحاد الاوروبي اولا رسومه على المنتجات الاميركية حتى 2،8 مليار يورو، كما اوضحت المفوضية.

واعادة التوازن حول ال 3،6 مليارات يورو المتبقية، ستحصل في غضون ثلاث سنوات، اي بعد انتصار محتمل للاوروبيين امام منظمة التجارة العالمية، ما لم يحصل ذلك في وقت اقرب، لأن الاتحاد الاوروبي رفع شكوى في الاول من حزيران/يونيو.