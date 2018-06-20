"ستارباكس" تغلق مقاهي وتدفع مليارات الدولارات الى المساهمين

ستارباكس

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:20 20/06/2018 حدث بتاريخ: 10:20 20/06/2018

اعلنت شركة "ستارباكس" تسريع اغلاق مقاه تابعة لها في اجراء سيشمل 150 مقهى في الاشهر ال12 المقبلة اي اكثر بمئة مما كان متوقعا واعدة بدفع عشرة مليارات دولارات اضافية الى مساهميها.

واوضحت المجموعة الاميركية التي بدأت فصلا جديدا من تاريخها مع رحيل رئيس مجلس ادارتها الشهير هاورد شولتز، انها ستقفل المزيد من المقاهي لم تعد تسجل اداء فعالا.

ولم تشر المجموعة الى ما اذا كانت عمليات الاغلاق هذه التي لم تحدد مكانها ستؤدي الى الغاء وظائف مكتفية بالقول انها تنوي تحفيز الابتكار من اجل القضاء على المنافسة.

وتجد "ستارباكس" نفسها عالقة في المدن الكبيرة، بين المقاهي التي تقدم القهوة العالية الجودة وبين شبكات الوجبات السريعة مثل "ماكدونالدز" التي عززت ما تقدمه من وجبات فطور وتروج كثيرا للمشروباتها الساخنة.

وقد سرعت الشركة توسعها في الصين التي تشكل 15 % من رقم اعمالها.

وقالت الشركة التي تملك اكثر من 28 الف مقهى في العالم انها ستعيد توزيع ما مجموعة 25 مليار دولار على مساهميها على شكل شراء اسهمها. وهذا المبلغ يزيد بعشرة مليارات عما اعلنته المجموعة في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقررت كذلك زيادة الربحية الربعية بنسبة 20 %.