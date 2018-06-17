روسيا والسعودية ستطلبان من اوبك زيادة الإنتاج في الربع الثالث

اوبك

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:38 17/06/2018 حدث بتاريخ: 11:38 17/06/2018

ذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك السبت أن روسيا والسعودية ستطلبان من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) زيادة الإنتاج بواقع 1,5 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام الجاري.

وقال الوزير الروسي في تصريحات بثتها وكالة الانباء الروسية "ريا نوفوستي" إن موسكو والرياض "تقترحان زيادة (في الإنتاج) في الفصل الثالث بواقع 1,5 (مليون برميل يوميا) ومراقبة وضع السوق بعد ذلك".

واضاف "نقترح ذلك للفصل الثالث فقط. في أيلول/سبتمبر ندرس الوضع في السوق ونقرر المسار".

وتابع نوفاك "حاليا في الفصل الثالث، ستكون هناك زيادة في الطلب، لذلك هذا النوع من المقترحات مفيد فعلا".

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونوفاك ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الخميس قبل مباراة افتتاح كأس العالم في موسكو.

ومذ بداية 2017، يطبق اتفاق للحد من انتاج اوبك وشركائها اتاح رفع اسعار الخام. لكن بعض الاطراف تخشى تراجع العرض بسبب انخفاض الانتاج الفنزويلي والعقوبات الاميركية على ايران.

وترغب كل من السعودية وايران رفع سقف الانتاج المحدد في الاتفاق وتناقشان حاليا حجم هذه الزيادة.