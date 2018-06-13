البنك المركزي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة وسط تضخم أقوى

صورة أرشيفية للبنك المركزي الأمريكي في واشنطن

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 22:42 13/06/2018 حدث بتاريخ: 22:42 13/06/2018

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.75 إلى 2.00 بالمئة وتوقع زيادتين آخريين للفائدة في 2018.

وبزيادته سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة فإن مجلس الاحتياطي تخلى عن تعهده بالإبقاء ”لبعض الوقت“ على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة بما يكفي لتحفيز لاقتصاد، وأشار إلى أنه سيسمح بتضخم فوق المستويات المستهدفة على الأقل حتى 2020.

وتكهن مجلس الاحتياطي أيضا بوتيرة أسرع قليلا لزيادات الفائدة في الأشهر المقبلة متوقعا زيادتين آخريين بحلول نهاية العام مقارنة زيادة واحدة في السابق.

وقالت لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في بيان بالإجماع في ختام اجتماع استمر يومين ”سوق العمل ما زالت تزداد قوة...النشاط الاقتصادي يزيد بمعدل قوي“.