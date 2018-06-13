شركة "تيسلا" للسيارات الكهربائية ستلغي 9% من وظائفها

إيلون ماسك رئيس مجلس ادارة الشركة

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:26 13/06/2018 حدث بتاريخ: 12:26 13/06/2018

اعلنت شركة "تيسلا" المنتجة للسيارات الكهربائية في رسالة وجهتها الى العاملين فيها واطلعت وكالة فراس برس عليها، انها تنوي الغاء 9 % من وظائفها.

وعمليات الصرف هذه لن تؤثر على وتيرة انتاج سيارة "موديل 3" التي من شأنها ان ترتقي ب"تيسلا" الى مصاف شركات صناعة السيارات ذات الانتاج الكبير على ما قالت الشركة التي اعلنت في ايار/مايو خطة إعادة هيكلة من دون ان توضح خطوطها العريضة.

واوضح إيلون ماسك رئيس مجلس ادارة الشركة في هذه الرسالة ان عمليات التسريح هذه لن تطال فرق الانتاج.

وقال في رسالته "لقد نمت تيسلا بشكل كبير وتطورت في السنوات الاخيرة ما انعكس ازدواجية في بعض الادوار والوظائف. وإن كانت هذه الازدواجية ذات مغزى في الماضي، الا انه بات يصعب تبريرها اليوم".

وفي 31 كانون الاول/ديسمبر 2017 كان عدد موظفي "تيسلا" يصل الى 37543 الف شخص بدوام كامل الا ان هذا العدد يتفاوت بشكل كبير وفقا لوتيرة الانتاج والنماذج الجديدة مثل "موديل 3".

ويبدو ان المستثمرين يرحبون بجهود المجموعة التي تلتهم الكثير من الاموال منذ تأسيسها قبل 15 عاما، الهادفة الى جعلها مربحة هذه السنة. فقد ارتفع سهمها بنسبة 2,91 % في بورصة وول ستريت ليصل الى 141,78 دولار مساء الثلاثاء.