هيئة الأوراق والسلع بالإمارات تقيم أثر مشاكل أبراج على المستثمرين

هيئة الأوراق والسلع بالإمارات

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 0:19 11/06/2018 حدث بتاريخ: 0:20 11/06/2018

قالت أكبر هيئة منظمة للأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد إنها تعمل مع سلطة دبي للخدمات المالية للتأكد مما إذا كان المستثمرون المحليون تأثروا بالمشاكل المالية التي تعاني منها شركة أبراج للاستثمار المباشر.

وقال عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية للصحفيين إن الهيئة تنسق مع سلطة دبي للخدمات المالية للتحقق من تأثر المستثمرين المحليين.

ولم تصدر سلطة دبي للخدمات المالية، التي تشرف على أبراج، أي تعليق على الشركة التي تواجه مزاعم من بعض المستثمرين بأنها أساءت استخدام أموالهم. وتنفي أبراج ارتكاب أي ممارسات خاطئة.