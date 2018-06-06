أوروبا تسعى لإعفاءات أمريكية من العقوبات لشركاتها العاملة بإيران

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:00 06/06/2018 حدث بتاريخ: 13:11 06/06/2018

بعثت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران رسالة إلى كبار المسؤولين الأمريكيين تؤكد فيها التزامها بالاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن وتحث الولايات المتحدة على إعفاء شركات الاتحاد الأوروبي العاملة في إيران من العقوبات.

وفي الرسالة التي تحمل تاريخ الرابع من يونيو حزيران حدد وزراء الخارجية والمالية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا المجالات التي يريدون أن تشملها الإعفاءات ومنها قطاعات الأدوية والرعاية الصحية والطاقة والسيارات والطيران المدني والبنية التحتية والبنوك.

وقال الوزراء ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في الرسالة الموجهة إلى وزيري الخزانة والخارجية الأمريكيين واطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء "أي انسحاب إيراني (من الاتفاق النووي) سيزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة أي صراعات إضافية فيها ستكون كارثية".