بيجو ستروين تبدأ تعليق أنشطتها في إيران

شعار مجموعة بيجو ستروين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:34 04/06/2018 حدث بتاريخ: 21:37 04/06/2018

قالت مجموعة بيجو ستروين يوم الاثنين إنها بدأت تعليق أنشطة مشروعاتها المشتركة في إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وقالت الشركة في بيان إنها ”بدأت تعليق أنشطة مشروعاتها المشتركة لكي تصبح ملتزمة بالقانون الأمريكي بحلول السادس من أغسطس“.

أضافت ”بدعم من الحكومة الفرنسية، تعمل مجموعة بيجو ستروين مع السلطات الأمريكية من أجل بحث تقديم إعفاء“.

وأشارت الشركة إلى أن تعليق الأنشطة لا يغير التوجيه المالي الحالي للمجموعة، مضيفة أن أنشطتها في إيران تمثل أقل من واحد بالمئة من إيراداتها.