شانا: العراق وإيران يبدآن مبادلة نفط كركوك بالخام الإيراني

جانب من منشأة نفطية عراقية في كركوك

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 22:04 03/06/2018 حدث بتاريخ: 22:07 03/06/2018

قال الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) يوم الأحد إن العراق وإيران بدأتا مبادلة النفط الخام في إطار صفقة بين البلدين، مشيرا إلى أن المشاكل اللوجستية تم حلها.

وبموجب الصفقة، يجري نقل الخام من حقل كركوك في شمال العراق بالشاحنات إلى إيران. وستستخدم طهران النفط في مصافيها وتسلم كمية مماثلة من الخام إلى الموانئ الجنوبية في العراق على الخليج.

وذكر شانا أن من المقرر نقل ما بين 30 ألفا و60 ألف برميل يوميا من خام كركوك بالشاحنات إلى دره شهر في جنوب غرب إيران.

وكان من المفترض تنفيذ هذه الخطة في يناير كانون الثاني، وربما لم تكن لتمضي قدما بسبب مشكلات أمنية بعدما قالت إيران إنه ليس لديها أجهزة أشعة سينية لفحص الشاحنات القادمة من العراق.

ويخطط العراق وإيران لبناء خط أنابيب ينقل النفط من كركوك لتفادي استخدام الشاحنات.

وتتيح صفقة المبادلة للعراق استئناف مبيعات خام كركوك، التي توقفت منذ استعادة القوات العراقية السيطرة على الحقول النفطية من الأكراد في أكتوبر تشرين الأول 2017.

وسيطرت القوات الكردية على كركوك في 2014، حينما انهار الجيش العراقي في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، وهو ما حال دون وقوع حقول النفط بالمنطقة في أيدي المتشددين.