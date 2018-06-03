بكين تحذر واشنطن من فرض عقوبات عليها في ختام جولة مفاوضات تجارية

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كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:58 03/06/2018 حدث بتاريخ: 14:00 03/06/2018

حذرت الصين الولايات المتحدة الاحد من ان نتائج المفاوضات الجارية لتخفيف التوتر التجاري بين القوتين العظمتين ستلغى اذا فرضت واشنطن عقوبات ورسوما جمركية على بكين.

وأفادت وكالة انباء الصين الجديدة في بيان انه اذا تحركت واشنطن باتجاه فرض عقوبات "فان كل المنجزات الاقتصادية والتجارية التي تفاوض عليها الطرفان ستكون بحكم اللاغية".

ونشرت الوكالة التحذير بعد جولة جديدة من المحادثات بحضور وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في بكين.

وقبيل بيان الوكالة، قال روس إن "اجتماعاتنا (مع الجانب الصيني) كانت ودية وصريحة وشملت قضايا مفيدة تتعلق بسلع محددة للتصدير".

وصرحت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء ان العمل جار على وضع الصيغة النهائية للعقوبات التجارية بحق الصين التي أُعلن عنها في آذار/مارس، على ان يتم الكشف عن التفاصيل الشهر المقبل.

ورغم الإعلان عن هدنة في الحرب التجارية بعد تصريح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بشأن "تجميد" الرسوم على البضائع الصينية، أشار البيت الأبيض إلى استعداده لاطلاق حزمة عريضة من العقوبات.

وذكرت الوكالة الصينية ان الطرفين "حققا تقدما ايجابيا وملموسا" في عدد من القضايا مثل زيادة واردات المنتجات الزراعية والطاقة، لكنها اوضحت ان التفاصيل "تُركت ليضعا اللمسات الاخيرة عليها".

واضاف البيان ان "الصين ترغب في زيادة الواردات من كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة".

لكن بكين حذرت من ان كل النتائج مرتبطة "بعدم الانخراط في حرب تجارية".