اردوغان يقول ان خدمة أوبر "انتهت" في تركيا

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:45 03/06/2018 حدث بتاريخ: 10:55 03/06/2018

تواجه شركة "أوبر" احتمال حظر خدماتها في تركيا اثر اعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ليل الجمعة ان خدمة النقل عبر تطبيق الهواتف الذكية "انتهت"، وذلك بعد حملة ضغط لسائقي سيارات الاجرة في اسطنبول.

تصريحات اردوغان جاءت في خطاب في وقت متأخر ليل الجمعة بعد اقرار الحكومة تشريعات جديدة يتوقع ان تعقد بشدة خدمات "أوبر" في تركيا.

وفي الاشهر الماضية نظم سائقو سيارات الاجرة في اسطنبول حملة كبيرة لحظر خدمة "أوبر" معتبرين ان الشركة تنافسهم من دون ترخيص.

وقال اردوغان "لقد ظهر هذا الشيء الذي يدعى أوبر او موبر او غيره"، مضيفا "لكن هذا الموضوع انتهى الآن".

واضاف "لقد تولى رئيس الوزراء (بن علي يلديريم) اعلان الامر. لدينا نظامنا الخاص لسيارات الاجرة".

واصدرت الحكومة التركية الشهر الماضي توجيهات بزيادة الغرامات بشكل كبير وهددت بوضع الشركات التي تشغل بصورة غير شرعية سياراتها للنقل بالاجرة على القائمة السوداء".

وقال اتحاد السائقين العموميين حينها ان الاجراء سيشكل تهديدا كبيرا لأوبر اذا احسنت شرطة المرور تطبيقه.

وقال اردوغان إن أوبر قد تتمتع بشعبية في دول اوروبية، لكن تركيا مختلفة.

وتابع الرئيس التركي "لماذا ظهرت (اوبر)؟ لانها كانت متواجدة في اوروبا. لكن اوروبا لا تعنيني سنتخذ القرار بانفسنا".

وتأتي تصريحات اردوغان قبل ثلاثة اسابيع من انتخابات رئاسية وتشريعية مرتقبة بشدة. وقسم كبير من سائقي سيارات الاجرة في اسطنبول هم من كبار مناصري اردوغان الذي يحظى كذلك بتأييد كبرى نقابات سائقي سيارات الاجرة.

ولا يتمتع سائقو سيارات الاجرة في اسطنبول بصيت جيد، فقد اتُهم بعضهم بسرقة سياح والاعتداء على ركاب وتجاهل اشارات الطرق.

وتعرب شركات سيارات الاجرة عن اسفها لهذه الصورة الناجمة عن سوء تصرف اقلية من حوالى 18 الف سائق سيارة اجرة يعملون بصورة قانونية في اسطنبول.

وعلى الرغم من ذلك، تبقى سيارات الاجرة التي تنقل مليونا ونصف مليون راكب خلال 800 الف رحلة يوميا، ضرورية في اسطنبول للتعويض عن النقص على صعيد النقل المشترك في بعض المناطق.