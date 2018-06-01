ترامب يقترح اتفاقات تجارية منفصلة مع كندا والمكسيك
اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة انه قد يسعى الى اتفاقيتين تجاريتين منفصلتين مع كندا والمكسيك في وقت تتعثر المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث.
وصرح ترامب في حديقة البيت الابيض "لن اعترض على اتفاق منفصل مع كندا (...) وآخر مع المكسيك (...) انهما بلدان مختلفان للغاية"، مجددا انتقاده للاتفاقية ك"صفقة سيئة بالنسبة للولايات المتحدة".
وتابع "نحن نخسر الكثير من الاموال مع كندا كما نخسر ثروة مع المكسيك".
وباسم "الامن القومي"، اصدرت الادارة الاميركية قرارًا بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، الحلفاء التاريخيين للولايات المتحدة.
يذكر ان المفاوضين الاميركيين والكنديين والمكسيكيين يعملون منذ اب/اغسطس الماضي لتحديث اتفاقية التبادل الحر السارية منذ العام 1994.
ويعتبر ترامب ان هذه الاتفاقية تسببت بالغاء العديد من الوظائف الاميركية.