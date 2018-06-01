ترامب يقترح اتفاقات تجارية منفصلة مع كندا والمكسيك

الرئيس الاميركى دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 0:28 02/06/2018 حدث بتاريخ: 23:14 01/06/2018

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة انه قد يسعى الى اتفاقيتين تجاريتين منفصلتين مع كندا والمكسيك في وقت تتعثر المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث.

وصرح ترامب في حديقة البيت الابيض "لن اعترض على اتفاق منفصل مع كندا (...) وآخر مع المكسيك (...) انهما بلدان مختلفان للغاية"، مجددا انتقاده للاتفاقية ك"صفقة سيئة بالنسبة للولايات المتحدة".

وتابع "نحن نخسر الكثير من الاموال مع كندا كما نخسر ثروة مع المكسيك".

وباسم "الامن القومي"، اصدرت الادارة الاميركية قرارًا بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، الحلفاء التاريخيين للولايات المتحدة.

يذكر ان المفاوضين الاميركيين والكنديين والمكسيكيين يعملون منذ اب/اغسطس الماضي لتحديث اتفاقية التبادل الحر السارية منذ العام 1994.

ويعتبر ترامب ان هذه الاتفاقية تسببت بالغاء العديد من الوظائف الاميركية.