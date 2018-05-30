رسالة: إيران تسعى للحصول على دعم أوبك ضد العقوبات الأمريكية

وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 22:28 30/05/2018 حدث بتاريخ: 22:30 30/05/2018

طلب وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه من منظمة أوبك دعم بلاده ضد ما سماه ”عقوبات غير قانونية وأحادية الجانب وتتجاوز حدود الدولة“ في إشارة إلى العقوبات الأمريكية على إيران العضو في المنظمة، بعدما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق نووي مع طهران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الشهر الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وأمر بفرض ”أعلى مستوى“ من العقوبات على طهران. وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية والعراق.

وقال زنغنه في رسالة اطلعت عليها رويترز ”أود..الحصول على دعم أوبك بموجب المادة الثانية من النظام الأساسي للمنظمة، التي تؤكد على حماية مصالح الدول الأعضاء بشكل فردي وجماعي“.

وأرسلت إيران الرسالة إلى وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، الذي يرأس أوبك في 2018.