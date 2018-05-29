دويتشه بنك يلغي 8 وظائف لأبحاث الأسهم في دبي

دويتشه بنك

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 14:35 29/05/2018 حدث بتاريخ: 14:44 29/05/2018

قالت مصادر مطلعة إن دويتشه بنك ألغى ثماني وظائف بفريق أبحاث الأسهم في دبي مع تحرك البنك الألماني لإغلاق الوحدة في إطار خطة لتقليص أنشطة الأسهم في أنحاء العالم.

وتغطي تحليلات فريق الأبحاث عشرات الشركات من وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

وقد توجه هذه الخطوة ضربة لأنشطة دويتشه بنك الاستشارية في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تتسارع الطروح العامة الأولية بقيادة السعودية التي تخطط لطرح عام بقيمة 100 مليار دولار لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

ويستخدم مديرو الصناديق التقارير البحثية لمحللي بنوك الاستثمار قبل أي طرح أولي مما يجعلها جزءا أساسيا من عملية الطرح.

وقال أحد المصادر "السبب الرئيسي في إجراء أبحاث الأسهم هو الفوز بصفقات على صعيد أسواق الأسهم وأسواق السندات، ومن ثم قد تزيد صعوبة الفوز بأعمال في غياب الأبحاث".

وأحجم متحدث باسم البنك في دبي عن التعقيب.

ورفضت المصادر الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث في الأمر علنا.

كان البنك تعهد الأسبوع الماضي بإلغاء ما لا يقل عن سبعة آلاف وظيفة في إطار إعادة هيكلة.

يأتي خفض الوظائف بعدما وسع دويتشه بنك فريقه المتخصص في أبحاث الأسواق الناشئة بدبي العام 2016.

وقالت المصادر إن باسكال مورا رئيس أبحاث الأسهم الذي يعمل في دبي، والذي أعلن عن الأمر آنذاك، من بين الموظفين الذين غادروا البنك.