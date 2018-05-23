أردوغان يدعو مواطنيه إلى عدم تحويل الليرة التركية إلى عملات أجنبية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 0:41 24/05/2018 حدث بتاريخ: 0:41 24/05/2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تمتلك إمكانيات التصدي للتقلبات قصيرة الأجل في أسعار صرف العملات.

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها أردوغان، مساء اليوم، خلال مأدبة إفطار بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، شارك فيها نواب سابقون " التأرجح الجزئي في أسعار الصرف غير متناسب أبدا مع الحقائق الاقتصادية لتركيا". وشدد أردوغان على أن "التأرجح في أسعار الصرف ليس متعلقا ببلدنا فقط، وإنما مشكلة على المستوى العالمي"، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول.

وأشار إلى أن "تركيا بلد يطبّق اقتصاد السوق الحرة بكافة قواعده"، مؤكدا أن بلاده "قادرة على تجاوز جميع المشاكل المتعلقة في التقلبات التي تشهدها أسعار صرف العملات".

ودعا أردوغان، مواطنيه إلى عدم تحويل الليرة المحلية للعملات الأجنبية، وحثهم على التعامل بها، معتبرا ذلك "الوطنية بعينها".

وفي وقت سابق اليوم، رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة على الإقراض من 13.5 % إلى 16.5 %، وفقا لبيان صدر بعد اجتماع غير عادي للجنة السياسة النقدية، وهو ما أدى إلى ارتفاع فوري لسعر الليرة التركية في أسواق الصرف.

جاء اجتماع لجنة السياسة النقدية، بعد يوم واحد من التداول تراجعت فيه الليرة أمام العملات الرئيسية الأخرى بما في ذلك الدولار واليورو. وقد فقدت العملة التركية حوالي 5% من قيمتها في تعاملات صباح اليوم قبل أن تسترد جزء من خسائرها خلال التعاملات.

وفقدت الليرة أكثر من 20% من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع العام. وفي مطلع الشهر الجاري، كان الدولار سجل 4.15 ليرة.