الذهب يرتفع مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 5 أشهر

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كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:07 22/05/2018 حدث بتاريخ: 15:16 22/05/2018

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء من أدنى مستوياته في 2018 مع انخفاض الدولار من أعلى مستوى في خمسة أشهر على الرغم من أن الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية الأوسع نطاقا كبح مكاسب المعدن الأصفر.

وفقد الدولار قوة دفعه بعد صعود كبير بدعم من ارتفاع العائد على السندات الأمريكية واحتمال التوصل إلى تسوية للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ومن شأن انخفاض الدولار أن يجعل الذهب المقوم به أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1294.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1011 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض في الجلسة السابقة إلى 1281.76 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ 27 ديسمبر كانون الأول.

وارتفع المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في يونيو حزيران 0.3 بالمئة إلى 1294.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 16.60 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 975.72 دولار للأوقية.

وقفز البلاتين 1.2 بالمئة إلى 907.10 دولار للأوقية، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له هذا العام عند 873.50 دولار للأوقية.