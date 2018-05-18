الذهب يتعافى بفعل التوترات السياسية في إيطاليا

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 0:32 19/05/2018 حدث بتاريخ: 0:00 19/05/2018

تعافت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد أن أثارت التوترات السياسية في إيطاليا موجة مبيعات في أسواق السندات في البلاد ودفعت المستثمرين إلى إلتماس الآمان في المعدن النفيس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1293.14 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ السابع والعشرين من ديسمبر كانون الأول عند 1285.41 دولار.

لكن المعدن النفيس ينهي الأسبوع على أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل ديسمبر كانون الأول مع تراجعه حوالي 2 في المئة.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب تسليم يونيو حزيران 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1291.30 دولار للأوقية.

وقال جوش جريفيز كبير محللي السلع الأولية في آر.جيه.أو فيوتشرز "الذهب استمد قوة من التوترات الجيوسياسية في إيطاليا وموجة المبيعات في أسواق السندات الإيطالية".

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.‭2‬ بالمئة إلى 16.46 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 886.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 876.50 دولار. وينهي البلاتين الأسبوع منخفضا حوالي 4 بالمئة في أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل ديسمبر كانون الأول.

وهبط البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 965.47 دولار للأوقية بعد أن تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 960.22 دولار. وينهي الأسبوع على خسارة قدرها 3 في المئة.