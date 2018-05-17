أسعار الذهب تنخفض مع تحليق الدولار قرب ذروة 2018

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:27 17/05/2018 حدث بتاريخ: 11:29 17/05/2018

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات المبكرة اليوم الخميس مقتربة من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته الجلسة السابقة مع تقليص الدولار خسائره مقابل العملات الرئيسية الأخرى ليجري تداوله قرب أعلى مستوياته للعام 2018.

وبحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 بالمئة إلى 1288.65 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 27 ديسمبر كانون الأول عندما بلغ 1286.20 دولار أمس الأربعاء.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران 0.3 بالمئة إلى 1288 دولار للأوقية.

قلص مؤشر الدولار خسائره ليقترب من ذروة 2018 التي سجلها الليلة الماضية بينما حوم اليورو قرب أدنى مستوياته في خمسة أشهر بفعل بواعث القلق من أن تفضي التطورات السياسية في إيطاليا إلى أزمات أوسع نطاقا بمنطقة العملة الموحدة.

واستقرت الفضة دون تغير يذكر في المعاملات الفورية عند 16.35 دولار للأوقية بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أسبوعين عند 16.17 دولار خلال الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 888.30 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق أقل سعر له في خمسة أشهر عند 883 دولارا.

ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 981.20 دولار للأوقية.