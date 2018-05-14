محافظ المركزي المصري: مستوى الدين الخارجي لمصر ليس مبعث قلق ويمكن تحمل "أكثر بكثير"

طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:58 14/05/2018 حدث بتاريخ: 11:15 14/05/2018

نقلت صحيفة الأهرام عن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قوله اليوم الاثنين إنه ليس لدى مصر أي قلق من مستوى الدين الخارجي مضيفا أنه يمكن تحمل دين خارجي "أكثر بكثير".

وقفز الدين الخارجي للبلاد إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول.

وقال عامر في تصريحات للصحيفة الرسمية "ليس لدينا أي قلق من مستوى الدين الخارجي وقدراتنا أكثر بكثير ونتحمل دينا خارجيا أكثر بكثير من ذلك من ذلك طبقا للمؤشرات العالمية وطبقا لقدراتنا بالنسبة للتدفقات والاحتياطيات.

"الدين الخارجي ليس به أي نوع من القلق ومصر لم تتأخر يوما في سداد التزماتها الخارجية في أصعب الظروف".

وبلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل نيسان مرتفعا من 42.611 مليار في مارس آذار.

وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.

وقال عامر إن التدفقات الأجنبية على مصر منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016 بلغت "أكثر من 120 مليار دولار... سواء سندات دولية أو استثمارات أجنبية مباشرة أو تحويلات المصريين في الخارج أوالسياحة وغيرها".