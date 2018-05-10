الرئيس التنفيذي: إيني تسترد جميع مستحقاتها القائمة لدى إيران

صورة أرشيفية لشعار إيني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:46 10/05/2018 حدث بتاريخ: 21:46 10/05/2018

أبلغ كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لإيني المساهمين في اجتماعهم السنوي يوم الخميس أن شركة الطاقة الإيطالية الكبرى استردت جميع مستحقاتها القائمة لدى إيران عن الاستثمارات السابقة وليس لديها خطط لأي مشروعات جديدة هناك.

وكان ديسكالزي يرد على تساؤلات بعدما قررت واشنطن فرض عقوبات جديدة على إيران ونبذ اتفاقية دولية وُقعت في عام 2015 لكبح أنشطة طهران النووية في مقابل رفع عقوبات أمريكية وأوروبية.

وقال ديسكالزي إن النشاط الوحيد الباقي لإيني في إيران يتمثل في مشتريات شهرية من النفط بواقع مليوني برميل في إطار عقد ينتهي أجله في نهاية العام مضيفا أن أي عقوبات ستستغرق ستة أشهر للبدء في تنفيذها.

وقال إن تلك الإمدادات يمكن الحصول عليها من مصادر في أماكن أخرى.