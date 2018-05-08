النفط يهبط بعد انسحاب ترامب من "نووي #إيران"

قطاع النفط الإيراني سيكون أكبر متضرر من إعادة فرض العقوبات

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 23:21 08/05/2018 حدث بتاريخ: 23:21 08/05/2018

تراجعت أسعار النفط، مساء الثلاثاء، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض أقسى العقوبات على النظام الإيراني، قبل أن تعوض سريعا خسائرها.

وبعد إلقاء ترامب كلمة من البيت الأبيض أعلن فيها أن واشنطن قررت الانسحاب من الاتفاق، تراجعت أسعار النفط 1.67 دولارا.

وبعدها، ارتفع خام برنت بأكثر من 0.25 بالمئة عند 75.65 دولار، كما قلص النفط الأميركي الخفيف الخسائر إلى أقل من 0.4 بالمئة عند مستويات 69.68 دولار.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت عن أعلى مستوى لها في 3 أعوام ونصف العام، في وقت سابق من اليوم.

وقطاع النفط الإيراني سيكون أكبر متضرر من إعادة فرض العقوبات، لا سيما أنه أبرز مصدر للدخل في البلاد، وكانت إيران بحاجة إلى دعم من شركات غربية لتطوير هذا القطاع المنهك.

وكان محللون في (باركليز ريسيرتش) قالوا إن الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات سيؤدي إلى "انخفاض كبير" في مبيعات النفط الإيرانية خلال ستة أشهر.

كما ذكر محللون في (آر.بي.سي كابيتال ماركتس) أن صادرات إيران قد تنخفض بواقع 200 ألف إلى 300 ألف برميل نتيجة لذلك. بيد أن مسؤولين إيرانيين قالوا إن صناعة بلادهم النفطية ستواصل التطور.