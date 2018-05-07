وزير: السودان يبحث مع السعودية اتفاق مساعدات نفطية مدته 5 سنوات

وزير النفط السوداني عبد الرحمن عثمان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:29 07/05/2018 حدث بتاريخ: 19:29 07/05/2018

قال وزير النفط السوداني عبد الرحمن عثمان يوم الاثنين إن السودان يجري مباحثات مع السعودية حول اتفاقية مساعدات نفطية ستمد المملكة بموجبها بلاده باحتياجاتها النفطية لمدة خمس سنوات بتسهيلات.

وقال عثمان إن الاتفاقية ستتضمن توريد نحو 1.8 مليون طن من النفط سنويا إلى السودان، الذي عانى في الأشهر الماضية من نقص في الوقود دفع المواطنين للوقوف لساعات في طوابير أمام محطات الوقود.

وقال مصدر في مكتب الرئاسة السودانية إن من المتوقع توقيع الاتفاق النهائي خلال أيام.