مجلس الذهب العالمي: انخفاض الطلب على الذهب في الربع الاول الى ادنى مستوى منذ عشر سنوات

انخفاض الطلب على الذهب في الربع الاول الى ادنى مستوى منذ عشر سنوات

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:17 03/05/2018 حدث بتاريخ: 19:17 03/05/2018

سجل الطلب العالمي على الذهب ادنى مستوياته منذ عشر سنوات في الربع الاول من العام بسبب تراجع الاستثمار في سبائك الذهب على خلفية تباطؤ زيادة الأسعار.

وانخفض الطلب العالمي السنوي على الذهب بنسبة 7% ليصل الى 974 طن في الاشهر الثلاث الاولى من 2018، بحسب ما افاد المجلس في تقرير اداء المعدن الثمين.

ويعتبر هذا اضعف مستوى للربع الاول منذ نفس الفترة في 2008، مقارنة مع 1,047 طن في الربع الاول من 2017.

وقال المجلس ان "السبب الرئيسي في ذلك هو انخفاض الاستثمار في الذهب" نظراً لأن اسعار الذهب لم تحقق سوى ارباح محدودة.

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا للمستثمرين في اوقات الاضطرابات الاقتصادية. الا ان سعر الذهب شهد تقلبات بسبب الغموض بشأن صحة الاقتصاد الاميركي.

وصرح جون موليغان المتحدث باسم المجلس لوكالة فرانس برس "هناك مؤشرات مختلطة بشأن الاقتصاد الاميركي، ولا يوجد توجه واضح لأسعار الذهب".

والمحركان الرئيسيان لسوق الذهب هو الشراء بغرض الاستثمار والشراء لصنع المجوهرات.

وفي الربع الاول انهار الطلب بغرض الاستثمار بنحو الثلث الى 287 طن مقارنة مع العام الذي سبق.

اما الطلب بغرض صنع المجوهرات فقد شهد استقرارا عند نحو 488 طن بعد ان عوض النمو الصيني عن ضعف الطلب الهندي.

وارتفعت اسعار الذهب بنسبة 2,5% خلال الفصل لتبلغ 1341,24 دولار للأونصة. وبلغ سعره الخميس 1309,95 دولار.