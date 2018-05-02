"الاحتياطي الفدرالي" يبقي على أسعار الفائدة بدون تغيير

الأسواق المالية تخشى من رفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 23:28 02/05/2018 حدث بتاريخ: 23:28 02/05/2018

قرر الاحتياطي الفدرالي "البنك المركزي" الأميركي اليوم الأربعاء، إبقاء سعر فائدته الرئيسية بدون تغيير، وقال إن صانعي السياسات لا يشعرون بالقلق من الارتفاع الأخير في معدل التضخم.

وفي نهاية اجتماع استمر يومين، كررت لجنة السوق المفتوح في البنك، أنها تتوقع أن تستمر على طريق "الزيادات التدريجية" في معدل فائدة الإقراض المعيارية التي رفعتها في مارس.

ونقلت "فرانس برس" عن اللجنة، بأنه منذ اجتماعها السابق، اقتربت مؤشرات التضخم من نسبة 2 بالمئة المحددة كهدف.

وقد أطلق ذلك توقعات في الأسواق المالية التي خشيت أن يقوم الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة أعلى عن المتوقع، إلا أن اللجنة قالت إن "التضخم على أساس 12 شهرا يتوقع أن يصل إلى معدل قريب من نسبة الهدف 2 بالمئة على المدى المتوسط".

وبقي التضخم منخفضاً خلال العام الماضي، وهو ما حير المسؤولين الذين توقعوا أن تؤدي الوتيرة القوية جدا للتوظيف إلى رفع الأسعار.

وتجتمع اللجنة مرة أخرى في يونيو، ويتوقع أن ترفع معدل الفائدة الرئيسية بمعدل 25 نقطة مئوية إلى 2 بالمئة.