الفالح يقول إن منتجي النفط سيعدلون خططهم عند الحاجة

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:46 02/05/2018 حدث بتاريخ: 19:46 02/05/2018

ذكرت صحيفة الاقتصادية أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال يوم الأربعاء إن كبار منتجي النفط سيحافظون على تخفيضات الإمدادات حتى نهاية 2018 مع مواصلة مراقبة أسواق الخام وتعديل خططهم عند الحاجة.

وقال الفالح، متحدثا للصحيفة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والتي تصدر باللغة العربية،“نحن نراقب الأسواق والتطورات فيها، وفي حال الحاجة لتغيير الخطط، طبعا الدول ستقوم بما سيكون من معطيات في السوق“.

وأضاف أن أسعار النفط تحددها السوق، والتقلبات ليست في مصلحة المنتجين أو المستهلكين.

وأبرمت منظمة أوبك ومنتجون آخرون اتفاقا بدأ سريانه في يناير كانون الثاني 2017 لحجب 1.8 مليون برميل يوميا من الخام عن الأسواق العالمية وإنهاء تخمة في المعروض.