قاض أمريكي: علي بابا لا تملك منع شركة عملات مشفرة من استخدام اسم مماثل

مجموعة علي بابا

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:17 01/05/2018 حدث بتاريخ: 11:17 01/05/2018

رفض قاض أمريكي طلب مجموعة على بابا القابضة باستصدار أمر قضائي أولي بمنع شركة العملات المشفرة مؤسسة على بابا كوين التي مقرها دبي من استخدام اسم على بابا.

وقال بول أوتكين قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن إن علي بابا لم تبرهن على أن لديه الولاية القضائية وإنها فشلت في إثبات "احتمال معقول" بأن المواقع الإلكترونية التفاعلية لعلي بابا كوين قد اُستخدمت في القيام بأعمال مع عملاء في نيويورك.

وقال القاضي إنه لا يهم أن على بابا كوين ربما تدرج في نهاية المطاف عملتها المشفرة في البورصات الأمريكية أو أن نيويورك تستضيف أحد مواقعها الإلكترونية.

وقال إن أي ضرر قد يكون لحق بأنشطة وسمعة علي بابا جراء الانتهاك المزعوم للعلامة التجارية حدث على الأرجح في الصين، حيث يقع مقر شركة التجارة الإلكترونية.

وقالت الشركة الصينية إن علي بابا كوين أضرت بنشاطها في الولايات المتحدة وتسببت في إرباك بين عملائها هناك في انتهاك للقانون الاتحادي وقانون الولاية.

وامتنع محام باسم علي بابا في الولايات المتحدة عن التعقيب. ولم يرد محامون عن علي بابا على طلبات للتعقيب.

وألغى أوتكين أمر تقييد مؤقت أصدره قاض آخر في الثاني من أبريل نيسان بحق على بابا كوين.

وقال إن علي بابا تستحق فرصة أخرى كي تبرهن على السبب الذي يجعل القضية تُنظر في مانهاتن.

وتقول علي بابا كوين، المعروفة أيضا باسم مؤسسة ايه.بي.بي.سي، إنها لم تسع لاستغلال اسم على بابا.

وقالت إن حظر الصين الطرح الأولي للعملة في سبتمبر أيلول أزال مصدرا رئيسيا للارتباك المحتمل بين العملاء بخصوص عدم وجود علاقة بينها وبين على بابا.