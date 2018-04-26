اليورو يهبط بعد إبقاء المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مستقرة

أوراق نقد من فئة المئة يورو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:12 26/04/2018 حدث بتاريخ: 19:12 26/04/2018

هبط اليورو إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر أمام العملة الأمريكية يوم الخميس بعد أن أشاد رئيس البنك الأوروبي ماريو دراجي بنمو ”متين“ في منطقة العملة الأوروبية لكنه أبقى أسعار الفائدة بلا تغيير.

وتراجع اليورو إلى 1.211 دولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف يناير كانون الثاني، بعد أن أعلن المركزي الأوروبي قراره إبقاء السياسة النقدية بلا تغيير.

ويشهد اليورو ضعفا منذ بداية الأسبوع بعد قفزة في عوائد السندات الأمريكية أثارت موجة مشتريات في الدولار ودفعت البعض للتساؤل عما إذا كان الاتجاه الصعودي لليورو منذ العام الماضي قد فقد قوته الدافعة.

وواصل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، موجة صعود مستمرة منذ ثمانية أيام ليرتفع ليصل إلى 91.51 وهو أعلى مستوى له منذ الثاني عشر من يناير كانون الثاني.

وتلقت العملة الخضراء دعما من بيانات اقتصادية قوية وأيضا صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق مستوى ثلاثة بالمئة للمرة الأولى في أربع سنوات في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأمام العملة اليابانية سجل الدولار أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 109.46 ين.