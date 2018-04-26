الذهب قرب أقل سعر في 5 سنوات بفعل صعود الدولار وعوائد السندات

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كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:11 26/04/2018 حدث بتاريخ: 11:19 26/04/2018

تحركت أسعار الذهب داخل نطاق ضيق اليوم الخميس لتحوم قرب أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع الذي سجلته الجلسة السابقة تحت ضغط ارتفاع الدولار وصعود عوائد أدوات الخزانة الأمريكية.

وفي الساعة 06:56 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة عند 1324.61 دولار للأوقية (الأونصة) بعد يوم من انخفاضه إلى 1318.51 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 21 مارس آذار. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1326.2 دولار للأوقية.

وقال بيتر فونج مدير التداولات لدى وينج فونج للمعادن النفيسة في هونج كونج "أسعار الذهب منخفضة بسبب الدولار القوي.

"عند هذه المستويات قد تجتذب السوق الآن بعض الاهتمام من مشتري السوق الحاضرة... تجد السوق دعما (حاضرا) جيدا جدا في حدود مستويات 1310 إلى 1315 دولارا."

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، 91.102 بعد أن صعد إلى 91.261 في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوياته منذ 12 يناير كانون الثاني.

وزادت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.56 دولار للأوقية بعد أن انخفضت أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 907.49 دولار للأوقية. كان المعدن فقد حوالي 2.2 بالمئة أمس الأربعاء.

ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 973.80 دولار للأوقية.