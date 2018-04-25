النفط يتراجع بفعل تأثير زيادة الإمدادات الأمريكية

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:47 25/04/2018 حدث بتاريخ: 11:47 25/04/2018

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء عن أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام الذي سجلته في الجلسة السابقة بفعل تأثر السوق بزيادة مخزونات الوقود والإنتاج في الولايات المتحدة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 73.71 دولار للبرميل في الساعة 0655 بتوقيت جرينتش بانخفاض 15 سنتا أو 0.2 بالمئة عن التسوية السابقة وهو ما يقل نحو 1.8 دولار عن المستوى المرتفع المسجل في نوفمبر تشرين الثاني 2014 عند 75.47 دولار للبرميل والذي بلغته في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 67.58 دولار للبرميل وهو ما يقل أيضا عن المستويات المرتفعة المسجلة في نهاية 2014 عند 69.56 دولار للبرميل والتي بلغها الخام مطلع أبريل نيسان.

وعزا متعاملون تراجع الأسعار اليوم إلى بيع لجني الأرباح بعد مستويات أمس الثلاثاء المرتفعة لكن محللين عديدين قالوا إن فترة تخمة المعروض التي بدأت في 2014 انتهت الآن بسبب تعطل إمدادات وكذلك قوة الطلب.

حدث ذلك بفعل تخفيضات الإنتاج التي قادتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتي بدأت في 2017 بهدف دعم السوق إضافة إلى تأثير الاضطرابات السياسية على إمدادات من الشرق الوسط وفنزويلا وأفريقيا.

وزادت مخزونات الخام الأمريكية 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 20 أبريل نيسان إلى 429.1 مليون برميل وفقا لتقرير معهد البترول الأمريكي الصادر يوم الثلاثاء.

تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الأسبوعية لمخزونات الوقود وإنتاج الخام في الولايات المتحدة اليوم.