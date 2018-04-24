عملة بيتكوين تقفز لأعلى مستوى في 6 أسابيع

عملة بيتكوين

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 23:01 24/04/2018 حدث بتاريخ: 23:01 24/04/2018

ارتفعت عملة بيتكوين، الثلاثاء، إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع، بفعل أنباء إيجابية شملت احتمال دخول مؤسسات مالية كبرى إلى التعاملات، وهو ما أدى إلى تحسن المعنويات بشكل عام في سوق العملات الرقمية.

وصعدت العملة الافتراضية، بعد أن تكبدت خسارة فادحة بلغت 50 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، وبعدما قفزت بنحو 1400 بالمئة في العام الماضي.

وارتفعت بيتكوين في ست من الجلسات السبع الماضية. وبحلول الساعة 19:47 بتوقيت غرينتش، جرى تداولها مرتفعة 4.89 بالمئة عند تسعة آلاف و388 دولارا على منصة بيتستامب.

وقادت مكاسب بيتكوين، الطلب على عملات رقمية أخرى إلى الارتفاع لتصل القيمة الرأسمالية لكل العملات الرقمية إلى 427 مليار دولار، وفقا لموقع (كوين ماركت كاب دوت كوم) الذي يرصد تحركات العملات الافتراضية.