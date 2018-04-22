وزير: نمو الاستثمار الأجنبي بقطاع البترول المصري 25% في 2017-2018

وزير البترول المصري طارق الملا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:13 22/04/2018 حدث بتاريخ: 21:14 22/04/2018

قال وزير البترول المصري طارق الملا يوم الأحد إن الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول ستبلغ نحو عشرة مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران، بزيادة ملياري دولار أو 25 بالمئة عن السنة السابقة.

وأبلغ الوزير رويترز أن ارتفاع الاستثمارات من نحو ثمانية مليارات دولار في السنة المالية الماضية يأتي ”مع توجه الشركات الأجنبية لزيادة ضخ الاستثمارات في المشروعات الكبرى لتنمية موارد الغاز وإنتاجها في البحر المتوسط“.