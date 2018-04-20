جنرال الكتريك تعلن خسائر بقيمة 1.2 مليار دولار في الربع الأول من 2018

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:33 20/04/2018 حدث بتاريخ: 21:27 20/04/2018

أعلنت شركة جنرال الكتريك الجمعة تسجيل خسائر بقيمة 1,2 مليار دولار في الربع الأول من العام بعد مواجهة اتهامات قانونية كبيرة، لكن أسهمها ارتفعت بعدما تجاوزت ارباحها التشغيلية توقعات المحللين.

والشركة الأميركية العملاقة التي أصاب الضعف نشاطها في قطاعات النفط والغاز والطاقة وضعت 1,5 مليار دولار جانبا كاحتياطات قانونية مرتبطة بدعاوى تعود الى استثمارات في المجال العقاري في الولايات المتحدة تم وقفها.

واعلنت جنرال الكتريك ارتفاع عائداتها بنسبة 6,7 بالمئة لتصل الى 28,7 مليار دولار، محققة ارباحا في كل القطاعات ما عدا النفط والغاز. كما أكدت الشركة توقعاتها للعام 2018.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون فلانيري ان "الربع الأول خطوة الى الأمام في تنفيذ خطتنا للعام 2018، ونحن نرى مؤشرات الى التقدم".

ومنذ ان تولى فلانيري منصبه على رأس الشركة الصيف الماضي تم خفض التكاليف وارباح الأسهم وتبسيط الادارة وتجديد التعويضات للموظفين. وأعلنت الشركة ايضا خططا لبيع أصول صناعية بقيمة 20 مليار دولار.

وتأثر قطاع الطاقة في الشركة بسبب تباطؤ الطلب على توربينات الغاز نظرا لازدياد الطلب على الطاقة المتجددة.

ويمكن لتحسن أسعار النفط ان يحدث تحولا عكسيا في قطاعي الغاز والنفط في جنرال الكتريك في المستقبل القريب، مع اشارة منتجين رئيسيين مثل السعودية وروسيا الى التزامهما تمديد اتفاق حول الانتاج للحفاظ على ارتفاع الاسعار.

وحققت جنرال الكتريك ارباحا أعلى مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي في أربعة قطاعات بينها الصحة والطيران الأكثر ربحية بين سائر القطاعات.

ومن المتواقع ان تواجه جنرال الكتريك أسئلة من محللين حول التأثير المحتمل لانفجار محرك طائرة تابعة لشركة "ساوث ويست ايرلاينز" من صناعة جنرال الكتريك وشركة سافران الفرنسية أسفر عن وقوع ضحايا.

وأكدت جنرال الكتريك توقعاتها بالتحسن الايجابي في قسم الطيران داخل الشركة للعام 2018.

وكانت الشركة قد أشارت في شباط/فبراير الى انها تتوقع تكبدها تكاليف قانونية اضافية مرتبطة بشركة "دبليو ام سي" التي كانت تملكها لاعتقادها ان وزارة العدل قد تجزم بأن هذه الشركة انتهكت القانون الأميركي "في ما يتعلق استحداث وبيع قروض رهن عقاري العامين 2006 و2007".

وانعكس ارتفاع عائدات جنرال الكتريك ارتفاعا في سعر سهمها بقيمة 16 سنتا أي اعلى اربع سنتات من التوقعات.

وقال المحلل بريان لانغينبرغ لقناة "سي ان بي سي" ان أسهم جنرال الكتريك ستواجه رياحا معاكسة حتى تظهر تحسنا ملحوظا في قطاع الطاقة.

واضاف "حتى اصلاح قسم انتاج الطاقة وهم ليسوا قريبين من ذلك، فان الأسهم فقط هي التي سترتفع".