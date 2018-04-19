مصر تبدأ خطوات الربط الكهربائي مع السودان

الرئيسان السوداني والمصري

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 23:46 19/04/2018 حدث بتاريخ: 23:46 19/04/2018

أعلنت وزارة الكهرباء المصرية، الخميس، أنه تم الاتفاق على إرسال وفد فني إلى السودان لبدء الخطوات التنفيذية، لما تم الاتفاق عليه بشأن الربط الكهربائي بين البلدين.

وأفاد وزير الكهرباء، محمد شاكر، بأن المحطات الكهربائية الثلاث التي أنشأتها شركة سيمنز الألمانية في كل من مدن بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، ستكون جاهزة للعمل خلال الثلاثة أشهر القادمة تباعاً.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تنفذ حاليا عددا من مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، منها المشروع الذي تنفذه بالشراكة مع شركة "سكاي باور" الأميركية لإنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بمنطقة غرب المنيا بقدرة 600 ميغاوات.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، الخميس، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة شريف إسماعيل.